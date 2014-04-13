Канада ввела санкції проти кримських "рахівників" голосів і "Чорноморнафтогазу"

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Канади.

Зокрема, санкції було введено проти Михайла Малишева та Валерія Медведєва, які займалися організацією псевдореферендуму в Криму, а також компанії "Чорноморнафтогаз".

Нагадаємо, раніше голова МЗС Швеції Карл Більдт заявив, що Росія вже втратила 150 мільярдів доларів внаслідок санкцій Заходу.