Канада ввела санкції проти кримських "рахівників" голосів і "Чорноморнафтогазу"
06:07, 13 квітня 2014Політика
0 0
Канада доповнила список осіб і організацій, які підлягають санкціям внаслідок підтримки російського вторгнення до Криму, двома людьми та однією компанією.
Канада розширила санкційний список / lenta-ua.net
Про це повідомляє офіційний сайт уряду Канади.
Зокрема, санкції було введено проти Михайла Малишева та Валерія Медведєва, які займалися організацією псевдореферендуму в Криму, а також компанії "Чорноморнафтогаз".
Нагадаємо, раніше голова МЗС Швеції Карл Більдт заявив, що Росія вже втратила 150 мільярдів доларів внаслідок санкцій Заходу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter