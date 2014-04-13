У Дніпропетровській області встановили блокпости для захисту від сепаратистів
У Дніпропетровській області люди готові дати відсіч агресору.
На в'їздах до Дніпропетровської області зі сходу, півночі та півдня сьогодні вранці створено 9 пересувних блокпостів.
Як повідомив УНІАН керівник обласного Штабу національного захисту Юрій Береза, це пов’язано з подіями, які відбуваються на Донеччині, та ймовірністю проникнення російських диверсантів на територію Дніпропетровщини.
За його словами, на блокпостах перебуватимуть співробітники силових органів та добровольці Полку національного захисту.
Береза зазначив, що наразі в Дніпропетровській області спостерігається «мобілізаційний підйом». Він уточнив, що практично в кожному районі створено сотні самооборони, в Кривому Розі таких сотень 4, в Дніпропетровську – 15.
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«Люди піднялися і готові дати відсіч агресору, будь-то «зелені чоловічки», фіолетові, в крапинку чи якісь інші», - наголосив Береза.