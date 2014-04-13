Серед загарбників міськвідділу міліції у Слов'янську були російські спецназівці - експерт
11:02, 13 квітня 2014Політика
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Міський відділ міліції в Слов'янську захопив спецназ з Росії.
Міськвідділ міліції в Слов'янську спецназ захопив РФ - експерт
"Оперативні дані групи «Інформаційне Опір»: серед захопили міськвідділ МВС в м.Славянске ідентифіковані військовослужбовці спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ", - написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці Facebook.
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