Серед загарбників міськвідділу міліції у Слов'янську були російські спецназівці - експерт

Міський відділ міліції в Слов'янську захопив спецназ з Росії.

"Оперативні дані групи «Інформаційне Опір»: серед захопили міськвідділ МВС в м.Славянске ідентифіковані військовослужбовці спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ", - написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці Facebook.

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