Порошенко не вважає Тимошенко своїм політичним опонентом
Кандидат у президенти України, народний депутат Петро Порошенко не вважає кандидата на пост глави держави, лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко своїм політичним опонентом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час прес-конференції в Луцьку.
«Я не вважаю Юлію Володимирівну Тимошенко своїм політичним опонентом. Не вважаю і не буду вважати. Є сценарій, коли ми можемо бути опонентами на виборах. Але одразу після виборів – зшивати країну, робити соборність, забезпечити єдність демократичних сил, спільно разом працювати на нашу перемогу», - підкреслив Порошенко.
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За його словами, Тимошенко заслуговує достойне місце у будь-якій владі.
«Єдність означає, що для кожного, хто бажає працювати на Україну, буде знайдено достойне місце. Юлія Володимирівна Тимошенко заслуговує достойного місця у владній команді. Будь-якої. У будь-якому разі нині не можна дозволяти собі переходити на війну всередині. Бо це ослаблює державу перед загрозою зовнішньої агресії», - зазначив Порошенко.