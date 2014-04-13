Порошенко не вважає Тимошенко своїм політичним опонентом

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час прес-конференції в Луцьку.

«Я не вважаю Юлію Володимирівну Тимошенко своїм політичним опонентом. Не вважаю і не буду вважати. Є сценарій, коли ми можемо бути опонентами на виборах. Але одразу після виборів – зшивати країну, робити соборність, забезпечити єдність демократичних сил, спільно разом працювати на нашу перемогу», - підкреслив Порошенко.

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За його словами, Тимошенко заслуговує достойне місце у будь-якій владі.

«Єдність означає, що для кожного, хто бажає працювати на Україну, буде знайдено достойне місце. Юлія Володимирівна Тимошенко заслуговує достойного місця у владній команді. Будь-якої. У будь-якому разі нині не можна дозволяти собі переходити на війну всередині. Бо це ослаблює державу перед загрозою зовнішньої агресії», - зазначив Порошенко.