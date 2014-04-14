Турчинов обговорить ситуацію в Україні з генсеком ООН

Виконувач обов’язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що сьогодні о 12.00 він матиме телефонну розмову із генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном стосовно нинішніх подій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час Погоджувальної ради керівників фракцій і комітетів парламенту.

Турчинов зазначив, що наразі Росія “неадекватно реагує” на рішення української влади щодо подій на Сході України.

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“Що ще раз підтверджує, що на Донбасі не йде протистояння українців з українцями, а йде вже прихована і не прихована агресія Російської Федерації проти нашої країни. Росія вже публічно підтримує тих, кого вона фінансує... кого вона фактично і закидає на нашу територію. Вона підтримує терористичні акти, вбивство правоохоронців і громадян, і вже це робить публічно”, - сказав спікер.

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Він зауважив, що Росія звернулася до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і “їм вже вчора представники цивілізованих країн давали публічну відсіч”.

“У зв'язку зі зверненням, о 12 годині у мене буде пряма телефонна розмова з генсеком ООН”, - сказав Турчинов.