Генсек ООН: заворушення на сході України не послужать інтересам жодної зі сторін

Генеральний секретар підкреслив, що «подальші заворушення не послужать інтересам жодної зі сторін».

Глава ООН закликав усі сторони домагатися стабілізації ситуації, дотримуватися норм закону і проявляти максимальну стриманість. Читайте такожПан Гі Мун розкритикував ядерні держави за порушення гарантій безпеки України

«Пан Гі Мун знову закликав до термінового і конструктивного діалогу, спрямованого на деескалацію ситуації і вирішення розбіжностей», - йдеться в його заяві, розміщеній на сайті організації.

Генсек заявив, що ООН готова продовжувати підтримувати зусилля з мирного врегулювання кризи, з якою зіткнулася Україна.