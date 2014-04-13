Генсек ООН: заворушення на сході України не послужать інтересам жодної зі сторін
08:20, 13 квітня 2014Політика
0 0
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що глибоко стурбований погіршенням ситуації на сході України і небезпекою насильницьких зіткнень, імовірність яких зростає.
Генсек ООН: заворушення на сході України не послужать інтересам жодної із сторін /REUTERS
Генеральний секретар підкреслив, що «подальші заворушення не послужать інтересам жодної зі сторін».
Глава ООН закликав усі сторони домагатися стабілізації ситуації, дотримуватися норм закону і проявляти максимальну стриманість. Читайте такожПан Гі Мун розкритикував ядерні держави за порушення гарантій безпеки України
«Пан Гі Мун знову закликав до термінового і конструктивного діалогу, спрямованого на деескалацію ситуації і вирішення розбіжностей», - йдеться в його заяві, розміщеній на сайті організації.
Генсек заявив, що ООН готова продовжувати підтримувати зусилля з мирного врегулювання кризи, з якою зіткнулася Україна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter