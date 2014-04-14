Турчинов каже, що ситуація на Донбасі стабілізується за підтримки місцевих
В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов переконаний, що найближчим часом ситуація на Донбасі за підтримки місцевого населення буде повністю стабілізована.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.
Спікер нагадав, що у Донецькому регіоні відбулася низка терористичних актів та захоплення адміністративних приміщень.
Читайте такожТурчинов не виключив проведення референдуму щодо федералізації в день виборів президента
“В тому числі від рук терористів постраждали як правоохоронці, так і цивільне населення. На руках терористів вже кров”, - наголосив Турчинов.
Він зауважив, що згідно з рішенням РНБО, буде розпочато широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.
“Це рішення повністю відповідає українському законодавству, зокрема законодавству, яке регулює діяльність держави у боротьбі з тероризмом», - сказав Турчинов.
Як повідомлялося, 13 квітня Турчинов оголосив ультиматум сепаратистам, які в східних областях України захопили адміністративні приміщення. Він закликав до ранку 14 квітня звільнити приміщення влади та силових відомств.