Турчинов каже, що ситуація на Донбасі стабілізується за підтримки місцевих

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

Спікер нагадав, що у Донецькому регіоні відбулася низка терористичних актів та захоплення адміністративних приміщень.

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“В тому числі від рук терористів постраждали як правоохоронці, так і цивільне населення. На руках терористів вже кров”, - наголосив Турчинов.

Він зауважив, що згідно з рішенням РНБО, буде розпочато широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.

“Це рішення повністю відповідає українському законодавству, зокрема законодавству, яке регулює діяльність держави у боротьбі з тероризмом», - сказав Турчинов.

Як повідомлялося, 13 квітня Турчинов оголосив ультиматум сепаратистам, які в східних областях України захопили адміністративні приміщення. Він закликав до ранку 14 квітня звільнити приміщення влади та силових відомств.