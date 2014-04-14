У Слов'янську жертвами терористів стали чотири людини

У Слов'янську на Донеччині від рук бойовиків загинули четверо людей, пише ТСН.ua.

Двох офіцерів СБУ застрелили на блок-посту на під'їзді до міста, а автівку з цивільними розстріляли просто посеред вулиці.

У Слов'янську на сьогодні закрили школи та дитсадки, повідомляється у сюжеті ТСН.Ранок.

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Ситуація в місті напружена. Мешканці міста зайвий раз не виходять на вулиці.

У свою чергу, сепаратисти готуються до можливого штурму.

Нагадаємо, в суботу група бойовиків захопила відділ міліції у Слов'янську.