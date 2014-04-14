У Слов'янську жертвами терористів стали чотири людини
09:38, 14 квітня 2014Політика
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Мешканці міста бояться виходити на вулиці.
Ситуація у Слов'янську залишається напруженою / REUTERS
У Слов'янську на Донеччині від рук бойовиків загинули четверо людей, пише ТСН.ua.
Двох офіцерів СБУ застрелили на блок-посту на під'їзді до міста, а автівку з цивільними розстріляли просто посеред вулиці.
У Слов'янську на сьогодні закрили школи та дитсадки, повідомляється у сюжеті ТСН.Ранок.
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Ситуація в місті напружена. Мешканці міста зайвий раз не виходять на вулиці.
У свою чергу, сепаратисти готуються до можливого штурму.
Нагадаємо, в суботу група бойовиків захопила відділ міліції у Слов'янську.
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