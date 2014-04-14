У Луганську сепаратисти дали владі "отямитися" до дня з'їзду Партії Регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, зараз біля будівлі облдержадміністрації зібралося близько 200 мітингувальників, які прийшли з боку захопленої будівлі Управління СБУ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Луганської облради Олена Бугаєць, близько опівдня всіх співробітників обласної державної адміністрації попросили залишити свої робочі місця.

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За її словами, працівників адміністрації відправили по домівках через можливий штурму будівлі.

За словами активіста громадянського сектора Луганського Євромайдану Олексія Біди, під ОДА також зібралася частина Луганської сотні самооборони.

«Їх осіб 20, прийшли захищати ОДА. Зараз близько 200 рашистів прийшли штурмувати будівлю. Самооборона всередині разом з міліцією. Думаю потрібно підтягнутися, помоніторити з боку та допомогти в разі чого», - повідомив Біда на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що відправляється на місце подій.

Як повідомляє кореспондент «Восточного варианта», сепаратисти на захоплення ОДА так і не пішли. Зате передали обласної влади свої вимоги.

Звернення до облдержадміністрації та облради зачитав перед присутніми один з активістів "народного ополчення" Луганщини, який представився Олексієм.

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Зокрема, сепаратисти вимагають, щоб обласна влада не підпорядковувалися Києву. Крім того, від місцевої влади вимагають визнання «народного руху»:

«Щоб нас ніхто більше ніколи не називав сепаратистами, терористами, тому що такими ми не є», - прокоментував Олексій.

Третій пункт - звільнення всіх затриманих проросійських активістів.

Зазначимо, що обласна влада повинна ознайомитися з заявою та визначити свою позицію до 16 квітня. В іншому випадку активісти готові обрати собі нових депутатів, більше того, якщо їх не почує влада, вони не ручаються за свої подальші дії.

До речі, на мітингу біля ОДА були помічені козаки з шевронами РФ.

У даний момент активісти залишають площу біля адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і зброю, яка знаходиться в управлінні. Увечері 8 квітня в Службі безпеки заявили, що сепаратисти замінували будівлю УСБУ в Луганську і утримують близько 60 заручників.

За даними СБУ, о 4.00 9 квітня із захопленої будівлі УСБУ вийшли 56 чоловік без зброї. Переговорний процес про звільнення будівлі продовжується.

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Водночас 9 квітня в Луганській міліції не підтвердили інформацію про те, що будівля Управління СБУ в Луганській області замінована і всередині знаходяться заручники. Також, за даними міліції, серед проросійськи налаштованих активістів, що захопили будівлю УСБУ, немає громадян Російської Федерації.

14 квітня мітингувальники, що захопили будівлю УСБУ в Луганську, продовжують її блокувати.