У Луганську в захопленій будівлі СБУ знову готуються до штурму

У Луганську проросійські мітингувальники, які захопили Управління Служби безпеки України і блокують будівлю, знову почали підготовку до можливого штурму.

Як передає кореспондент УНІАН, про майбутнє захоплення будівлі присутніх попереджають активісти в мікрофон. За їхньою інформацією, штурм будівлі силовиками намічено на сьогоднішній день.

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На території перед будівлею УСБУ в даний момент перебуває близько 200 чоловік. Чутні традиційні заклики про приєднання регіону до Росії, грає музика, виступають всі бажаючі. У церкві, яка розташована безпосередньо в сквері Пам'яті, часто дзвонить дзвін. Також підвозять і розвантажують скляні пляшки для «коктейлів Молотова», готові суміші стоять прикриті поліетиленом і пластиковими стаканами. З боку блокпостів на дорогах з'явилися смуги з шипами. На вікнах 3-го поверху будівлі УСБУ з'явилися позначки у вигляді червоних хрестів, які, мабуть, означають наявність медпункту.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і зброю, що знаходиться в управлінні. Ввечері 8 квітня в Службі безпеки заявили, що сепаратисти замінували будівлю УСБУ в Луганську і утримують близько 60 заручників.

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За даними СБУ, станом на 4.00 середи, із захопленої будівлі УСБУ вийшли 56 чоловік без зброї. Переговорний процес про звільнення будівлі триває.

Водночас 9 квітня в Луганській міліції не підтвердили інформацію про те, що будівля Управління СБУ в Луганській області замінована і всередині є заручники. Також, за даними міліції, серед проросійськи налаштованих активістів, які захопили будівлю УСБУ, немає громадян Російської Федерації.