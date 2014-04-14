Місія ОБСЄ: Ситуація у східних регіонах України напружена

Про це йдеться в повідомленні місії ОБСЄ.

“Спеціальна місія спостерігачів ОБСЄ оцінила ситуацію в галузі безпеки в східних містах України - Харкова, Луганську, Донецьку та місті Слов'янськ як напружену”, - йдеться в повідомленні.

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Моніторингова група відвідала Слов'янськ у зв'язку з повідомленнями про спробу представників Міністерства внутрішніх справ звільнити окуповану будівлю управління міліції.

Моніторингова група відзначає, що зіткнулася кількома блокпостами “до зубів озброєних людей в масках” перед в'їздом у місто.

Члени Моніторингової місії відзначають, що у Донецьку, хоча кількість барикад на окупованій території ОДА і наметів на площі Леніна не збільшується, ситуація може погіршитися.

Експерти ОБСЄ також відзначають напружену ситуацію в Харкові і на Луганщині.

“Моніторингова місія побувала в цих містах, щоб зібрати інформацію, мати можливість прислухатися до проблем місцевого населення, пояснити їм роль ОБСЄ та широку участь в цій організації держав, включаючи Росію і Україну”, - йдеться в повідомленні.