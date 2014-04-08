У Харківській області розпочала роботу місія ОБСЄ зі спостереження за виборами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні, 8 квітня, відбулася зустріч в.о. заступника голови ОДА Юрія Георгіївського з представниками місії.

Постійний спостерігач місії Джон Лендрі зазначив, що місія зі спостереження за президентськими виборами в Україні ОБСЄ запрошена Урядом України та її основним завданням є незалежне спостереження за процесом підготовки та проведення президентських виборів 25 травня 2014 року з боку міжнародного співтовариства.Читайте такожМоніторингова місія ОБСЄ в Україні може збільшитися на 400 осіб - МЗС

«Ми тут для того, щоб почути від вас про те, що відбувається в даний період в Харкові та області, а також про підготовку до майбутніх виборів. Наша місія спрямована на те, щоб спостерігати за виборчим процесом президента України в Харківській області. На території області працюватимуть три групи у складі 6 чоловік: однав місті Харкові і дві в районах області. Наше завдання - спостерігати за виборчим процесом, ми не будемо втручатися у виборчий процес і не будемо давати будь-які коментарі про результати своєї роботи до оголошення результатів виборів. Всі офіційні коментарі про результати діяльності місії будуть надані Київським офісом місії найближчим часом після оголошення результатів виборів», - сказав Лендрі.Читайте такожУ Полтавську область прибули спостерігачі місії ОБСЄ

Під час зустрічі Георгіївський підтвердив зацікавленість і готовність керівництва області взаємодіяти з місією і надавати необхідне сприяння в реалізації її завдань.

Як повідомляв УНІАН, в Україну ОБСЄ направило 100 цивільних довгострокових спостерігачів, які будуть розміщені групами по 10 осіб в 10 найбільших містах України. Вони спостерігатимуть за підготовкою та проведенням передвиборної кампанії. Ще близько 900 короткострокових спостерігачів прибудуть в Україну для відстеження перебігу подій у день виборів.

Представники ОБСЄ зі спостереження за виборами прибули у Харків 3 квітня.

Дострокові вибори президента України призначені на 25 травня.