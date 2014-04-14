В Одесі інформація про мінування аеропорту виявилася хибною

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, після проведення ретельного обстеження аеропорту і прилеглої території будь-яких пристроїв, які представляли б загрозу для життя і здоров'я людей, правоохоронці не виявили.

В даний час міліція вживає заходів щодо встановлення особи, яка надала хибне повідомлення про мінування, для притягання до відповідальності.

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«Наголошуємо, що зазначені діяння караються позбавленням волі на строк від 2 до 6 років за ч. 1 ст. 259 (свідомо хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України», - повідомили у відділі.

У прес-службі аеропорту пояснили, що в рамках заходів щодо виявлення вибухонебезпечних пристроїв була проведена евакуація пасажирів і співробітників підприємства.

«Пасажири рейсів, що прибули, якийсь час чекали на борту літаків.

Ми висловлюємо подяку співробітникам правоохоронних органів, СБУ і ДСНС за проявлений професіоналізм. Приносимо свої вибачення пасажирам за завдані незручності. На даний момент аеропорт працює в штатному режимі», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого про те, що міжнародний аеропорт «Одеса» заміновано.

2 квітня в Одесі через хибне повідомлення про мінування із залізничного вокзалу (ст. Одеса-Головна) евакуювали 600 чоловік, 23 березня - з міжнародного аеропорту «Одеса» і залізничного вокзалу – більш як 1,7 тис. чоловік.