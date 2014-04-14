В Одесі створили штаб оборони області та батальйон територіальної самооборони

В Одесі створено штаб оборони Одеської області і батальйон територіальної самооборони.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Євромайдан-Одеса.

«У нас створено Штаб оборони Одеської області. Активісти працюють. Створено батальйон територіальної самооборони, координаційний центр з усіма патріотичними силами», - повідомили у прес-службі.

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У прес-службі додали, що також відкрито банківський рахунок, на який бажаючі можуть перераховувати посильну грошову допомогу для підтримки цього громадського руху. Крім того, з 14 квітня місцевий Майдан скасував усі свої вечірні збори на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку, щоб уникнути можливих провокацій.

«Проводитимемо у неділю мітинг і марш», - пояснили в прес-службі.

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У прес-службі також відзначили, що активісти зараз «визначаються з приміщенням, але адреса широко не афішуватиметься, щоб уникнути нападів на штаб з боку Антимайдану».