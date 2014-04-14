Верховний суд закрив "газову справу" Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив захисник Тимошенко народний депутат України Сергій Власенко.

“Сьогодні Верховний Суд України під час спільного засідання всіх палат Верховного Суду, в якому брали участь 42 із 48 суддів, поставив крапку у сфальшованій «газовій справі» Юлії Тимошенко. Було встановлено, що в діях Тимошенко немає навіть події злочину. Це означає, що розмови про погані газові контракти, про перевищення Тимошенко своїх повноважень, які точилися майже 2,5 роки, є брехнею”, - сказав Власенко,

Також він додав, що сьогоднішнє рішення суду означає для Тимошенко повну юридичну реабілітацію і свідчить про те, що “режим Януковича тримав Тимошенко в тюрмі ні за що”.

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Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, чи означає реабілітація Тимошенко, що у високих цінах на газ для України немає винних, Власенко зазначив: «У нас велике прохання: не розповсюджуйте міфів, ви спочатку розберіться з цінами на газ у Європі, а потім давайте їм оцінки. Тим більше, у ствердній формі. Я категорично зазначаю, що згідно з газовими контрактами, Україна не отримує найдорожчий газ у Європі. А станом на сьогоднішній день Арсеній Яценюк справедливо назвав виставлену Україні ціну політичною, а не юридичною”.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов’язав Тимошенко компенсувати НАК «Нафтогаз України» збитки у розмірі 1,5 млрд грн, завдані внаслідок реалізації положень газових контрактів 2009 року.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбувала покарання у Качанівській колонії в Харкові. 9 травня 2012 року Тимошенко була госпіталізована до стаціонару ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де перебувала до звільнення.

22 лютого 2014 року Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила постанову про звільнення Тимошенко з-за грат на підставі рішення Європейського суду з прав людини та рішення Комітету міністрів Ради Європи, після чого Тимошенко вийшла на свободу.