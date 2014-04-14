ЄС заморозив рахунки ще чотирьох українців

Як передає власний кореспондент УНІАН з Люксембурга, таким чином ЄС розширив список українців, які перебувають під санкціями за зловживання бюджетними коштами, до 22 осіб.

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"Рада ЄС посилила сьогодні санкції, які зосереджуються на замороженні та поверненні українських державних коштів, якими зловживали. Сьогоднішнє рішення спрямоване проти чотирьох нових осіб, які відповідальні за такі зловживання, і їхні активи в Європейському Союзі будуть заморожені", - йдеться у заяві Ради ЄС, поширеній під час її засідання в Люксембурзі.

Прізвища чотирьох українців будуть опубліковані у офіційному Журналі ЄС у вівторок, 15 квітня.

У лютому Рада ЄС запровадила санкції проти 18 українців - представників попередньої влади, включно з екс-президентом Віктором Януковичем, за зловживання держкоштами України.