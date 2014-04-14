Путін одержує «багато звернень з проханням допомогти» зі сходу України - Пєсков

Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости».

"На жаль, надходить дуже багато подібних звернень з регіонів східної України, направлених особисто Путину з проханням допомогти в тій чи іншій формі, втрутитися в тій чи іншій формі. Президент Росії з великою стурбованістю спостерігає за розвитком подій у тих регіонах", - сказав Пєсков журналістам.

Як повідомлялося, в останні дні сепаратисти активізувалися в Донецькій області, захопивши десятки адмінбудівель у ряді міст.

Тим часом у СБУ заявили, що у східній частині України відбувається широкомасштабна військова агресія Російської Федерації, яка здійснюється силами розвідувально-диверсійних груп ГРУ Генштабу Збройних сил РФ.

«Ці групи, використовуючи важке озброєння, захоплюють будівлі правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування», - говориться в повідомленні.

Як наголосили у СБУ, метою діяльності цих диверсійних груп є терор місцевого населення, зрив переговорів у форматі Україна-США-ЄС-РФ і знищення українських правоохоронців.

Служба безпеки України здійснює заходи щодо документування злочинної діяльності таких груп, зазначили у прес-центрі.