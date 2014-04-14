СБУ опублікувала розмови російських диверсантів з керівництвом із РФ

Відповідний аудіозапис оприлюднила СБУ на своєму каналі на Youtube.

"Документально підтверджені матеріали Служби безпеки України свідчать про те, що у Східній частині України відбувається широкомасштабна військова агресія Російської Федерації, яка здійснюється силами розвідувально-диверсійних груп ГРУ генштабу збройних сил РФ", - цитує УП повідомлення СБУ.

За повідомлення СБУ, ці групи використовуючи важке озброєння, захоплюють будівлі правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

"Метою діяльності цих диверсійних груп є тероризування місцевого населення, зрив перемовин у форматі Україна - США - ЄС - РФ та знищення українських правоохоронців", - зазначили СБУ.

У відомстві запевнили, що здійснюють заходи з документування злочинної діяльності зазначених груп.