За фактом нападу на активістів Євромайдану у Харкові відкрили кримінальну справу

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на заступника начальника Харківського міського управління внутрішніх справ підполковник міліції Сергія Човпана.

За його даними, кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії.

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Крім цього, Човпан зауважив, що вчора працівники міліції не допустили захоплення будівлі Харківської міської ради. За його словами, зараз до адміністративних будівель у Харкові наближені мобільні та піші наряди міліції.

Човпан закликав громадян утриматися від участі в масових порушеннях громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у Харкові активісти Антимайдану з бітами та в масках напали на учасників мітингу Євромайдану, які розходилися зі свого мітингу. Внаслідок нападу постраждало близько 50 осіб. Станом на ранок 14 квітня в лікарні залишалися восьмеро постраждалих. Після цього антимайданівці попрямували до Харківської міської ради та намагалися її захопити, однак їм завадила міліція.