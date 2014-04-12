Донецька міліція спростовує інформацію про захоплення будівлі МВС

У Донецьку міліція спростовує інформацію про захоплення будівлі Головного управління МВС України в області.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив (о 16.45) керівник Відділу з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області Ігор Дьомін.

«На даний момент будівля обласного УВС не захоплена», - сказав він, відзначивши, що біля будівлі перебувають проросійські мітингувальники.

На питання про те, навіщо в облУВС на автобусі прибули правоохоронці з георгіївськими стрічками і зайшли разом з мітингувальниками до будівлі, відповів: «Ніхто нікуди не заходив»

Дьомін також нічого не сказав з приводу того, що нібито частину правоохоронців вимагають відставки начальника ГУ МВС в Донецькій області Костянтина Пожидаєва.

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Раніше сьогодні очевидці повідомили УНІАН, що проросійські активісти увірвалися в будівлю обласного УМВС з боку третього посту міліції.

За словами очевидців, до будівлі облуправління під'їхав автобус, з якого вийшли декілька десятків бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут» з прикріпленими георгіївськими стрічками.

Мітингувальники, які на той момент були біля будівлі, пропустили бійців до будівлі УМВС і разом з ними увійшли до будівлі.

Один з правоохоронців заявив про підтримку проросійського протесту.

Мітингувальники заявляють, що правоохоронці вимагають відставки голови обласного МВС Костянтина Пожидаєва.

Також очевидці повідомили кореспондентові УНІАН, що проросійські мітингувальники захопили будівлю обласного управління СБУ.