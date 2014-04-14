На кордоні Харківської та Донецької областей з'явилися "антисепаратистські блокпости" - "Свобода"

У Барвінковому, що на кордоні Харківської та Донецької областей, міліція разом з добровольцями виставила антисепаратистські блокпости.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Свобода».

За відомостями ВО «Свобода», в самому Барвінковому формуються загони самооборони, головною метою яких є протидія діяльності сепаратистів на території міста та району.

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«Потрібно зазначити, що добровольці самооборони озброєні лишень зареєстрованою зброєю. Ми розуміємо всю складність ситуації у країні, зокрема на Донеччині та Луганщині. Барвінківський район межує з Донецькою областю. Нині саме там епіцентр розгортання путінських агресивних сценаріїв. Тому ми мусимо бути особливо пильними. У нинішній ситуації кожен українець зобов’язаний робити усе можливе, аби зберегти нашу українську землю у спокою та злагоді, незалежно від того робиться це на рівні Радбезу ООН, чи у маленькому східноукраїнському містечку», – підкреслив голова Барвінківської «Свободи» Василь Пащенко.