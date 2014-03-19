В ОДА Харкова заявили, що кордон з Росією зараз укріплений «щільно, як ніколи»

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, говорячи про міри, які приймаються у зв’язку з напруженою ситуацією на україно-російському кордоні.

«Кількість особового складу нашого прикордонного загону збільшена у три рази. Всі необхідні заходи щодо прикриття кордону Харківська область виконала вчасно. Проблем у нас із рухом техніки не було ніяких. І від Міністерства оборони до нашої області претензій нема», - сказав Балута.

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У свою чергу заступник голови Харківської облдержадміністрації Василь Хома додав, що україно-російський кордон зараз укріплений «щільно, як ніколи».

«Нами були виконані дзеркальні адекватні заходи як щодо концентрації збройних сил в районі кордону Харківської області, який складає 315,5 км, так і посилені були прикордонні наряди. На даний момент можу сказати, що кордон прикритий щільно, як ніколи», - сказав він.

Хома зауважив, що щодоби на територію України тільки на ділянці Харківського прикордонного загону в країну не пропускаються понад 100 громадян Російської Федерації.

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«За два тижні по всій території україно-російського кордону було повернуто більше 3,5 тис громадян РФ. На харківській ділянці ці цифри становили 100, 120, 130 осіб на добу. Причини повернення: це особи, які намагалися провезти на територію країни заборонені предмети, провозили військову форму, спецзасоби, провозили деталі від зброї», - сказав Хома.

Віце-губернатор також зауважив, що незважаючи на вжиті заходи, «на даний момент кордон і прикордонна служба працює в штатному режимі, всі 18 пунктів пропуску».