Міськвиконком Слов'янська тимчасово переїхав до будівлі Будинку культури
Мер Слов'янська зазначила, що як тільки військові звільнять будівлю виконкому, керівництво міста запросить телебачення, щоб зафіксувати стан кабінетів.
15 квітня, на апаратній нараді міського виконавчого комітету, мер Слов'янська Неля Штепа повідомила про тимчасовий переїзд виконавчого комітету Слов'янська до будівлі Центру культури і дозвілля (ДК Залізничників), повідомляє slavgorod.com.ua.
Виконавчий комітет працює в штатному режимі та буде знаходитися в приміщенні Центру культури і дозвілля. За словами Нелі Штепи, як тільки військові звільнять виконком, керівництво міста запросить телебачення для того, щоб зафіксувати в якому стані будуть знаходитися кабінети.
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«Ніхто у виконком не ходить, якщо потрібно піти забрати документи - підіть разом з телевізійниками і заберіть», - зазначила міський голова.