Мер Слов'янська вже не радіє "зеленим чоловічкам" в місті (відео)

Неля Штепа розповіла, що сьогодні вранці невідомі зайшли в магазин «Паляниця» і винесли товар і гроші, повідомляє Славгород.

Читайте такожУ Слов'янську навчальні заклади призупинили свою роботу на невизначений часТакож, з'явилася інформація, що під час об'їзду міста меру Слов'янська стало погано, у неї стався гіпертонічний криз.

Зараз вона перебуває вдома. Але медики заборонили їй вставати.