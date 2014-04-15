Мер Слов'янська вже не радіє "зеленим чоловічкам" в місті (відео)
10:46, 15 квітня 2014Політика
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Міський голова Слов'янська Неля Штепа через місцевий телевізійний канал «САТ+» звернулася до жителів міста з проханням не виходити на вулицю і розповіла, що в місті почалися мародерства.
Неля Штепа розповіла, що сьогодні вранці невідомі зайшли в магазин «Паляниця» і винесли товар і гроші, повідомляє Славгород.
Читайте такожУ Слов'янську навчальні заклади призупинили свою роботу на невизначений часТакож, з'явилася інформація, що під час об'їзду міста меру Слов'янська стало погано, у неї стався гіпертонічний криз.
Зараз вона перебуває вдома. Але медики заборонили їй вставати.
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