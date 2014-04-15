У Слов'янську розповіли про пораненого водія та інших постраждалих

Начальник відділу охорони здоров'я Слов'янська Олена Джим повідомила, що за минулі три дні в медустановах Слов'янська була надана допомога вісьмом людям. Двоє з них потрапили на лікарняне ліжко з отруєнням газом, 4 людини - з вогнепальними пораненнями, один - з ножовим пораненням і один - з черепно-мозковою травмою. Про це повідомляє slavgorod.com.ua.

За словами Олени Джим, лікувальні установи мають резерв медикаментів і готові надавати допомогу всім, хто її потребує.

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Для забезпечення безпеки хворих, за словами Джим, людей, які перебували на стаціонарному лікуванні в лікарні №1, перевели до інших медустанов: неврологічне відділення - до залізничної лікарні, терапевтичне - до відділення №2, яке знаходиться в мікрорайоні Машмет.

Також у місті скорочено час прийому пацієнтів у міських медичних закладах до 16.00. Швидка допомога працює цілодобово.

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За словами міського голови Нелі Штепи, в місті створено оперативний медичний штаб. Також мер міста розповіла, що сьогодні вночі до медустанови міста поступив у важкому стані чоловік, який їхав з Харкова до Бердянська на роботу. Його автомобіль зупинили люди у цивільному в районі БЗС і хотіли оглянути авто. На відмову водія надати транспортний засіб для огляду, люди відкрили по ньому вогонь. На даний момент потерпілому зроблено кілька операцій. Стан пацієнта залишається вкрай важким.