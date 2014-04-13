Мер Слов'янська Штепа запевняє, що не збирається покидати місто

Міський голова Слов'янська Неля Штепа не покидала місто. Вона знаходиться на своєму робочому місці, повідомляє slavgorod.com.ua з посиланням на слова Штепи.

Мер розповіла виданню по телефону, що вчора до пізнього вечора вела переговори щодо звільнення в.о. начальника міськвідділу міліції Олександра Давиденка, після чого, об'їжджаючи Слов'янськ на автомобілі, побачила групу людей у формі. Коли вона зупинилася, то хлопці розповіли, що повертаються з якихось навчань і дуже втомилися з дороги. Тому Неля Штепа запросила їх додому, але ті відмовилися.

Можливо, саме цей вчинок, на думку міського голови, і спровокував чутки про те, що вона допомагає «Правому сектору».

Також Неля Штепа розповіла, що учора ввечері їй зателефонував В'ячеслав Пономарьов і попросив медикаменти. Мер відповіла: зараз нічим допомогти не може, бо знаходиться в Артемівську, де живуть її рідні.

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Як повідомляв УНІАН, один з лідерів сепаратистів Слов'янська В'ячеслав Пономарьов сьогодні заявив, що мер Слов'янська Неля Штепа покинула місто.

"Я попросив її приїхати, вона сказала через півгодини я буду. Дзвоню їй через годину, а вона вже в Артемівську", - сказав Пономарьов.

За словами сепаратиста, Штепа начебто домовилася з "Правим сектором", що його представники зайшли в захоплену будівлю виконкому в цивільному одязі.

Крім того, Пономарьов заявив, що взяв на себе керівництво містом і закликав жителів до оборони будівель.