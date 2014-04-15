В Україні зафіксували понад 200 випадків насильства проти журналістів, двоє загинули - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович під час семінару з питань безпеки журналістів у Києві.

«Ці події в Україні, які почалися в минулому році і тривають по сьогодні, – це, по суті, демонстрація того, в яких умовах можуть працювати журналісти і якою тяжкою є їхня робота, і якою важливою ця робота є для суспільства», - зазначила вона.

«Необхідно сказати, що в минулому році відбулося більше ніж 200 випадків насильства проти журналістів, двоє з ваших колег загинули і дуже багато були поранені. Податкова вдирається в журналістські офіси, забирають камери, комп’ютери, проводяться рейди людьми, які називають себе протестувальниками, – це відбувається щодня. Я отримую інформацію про те, що на журналістів нападають, особливо у східній частині Україні», - заявила представник ОБСЄ.

Читайте такожНа редакцію інтернет-видання Горлівки напали сепаратисти та викрали главреда

Також вона додала, що відвідала Харків і виявила факти насильства міліції проти журналістів.

«Вчора ввечері повернулася з Харкова, де міліція або ігнорує журналістів, або навпаки нападає на них, їх залякують, вони стають мішенями, незалежно від того, чи мають зовнішні ознаки – написи «преса» або «журналіст», чи ні. Після семінару з питань безпеки журналістів я поїду до Одеси, і там також буду зустрічатися з колегами, дізнаватись про те, як їм працюється», - сказала Міятович.