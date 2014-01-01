Названо найнебезпечніші для роботи журналістів країни

У 2013 році у світі від цілеспрямованих нападів, вибухів та під час інцидентів із перестрілками загинули 108 працівників медіа.

Як повідомили УНІАН у Незалежній медіа-профспілці журналістів, такі дані оприлюднила Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) у зверненні до урядів країн усього світу із закликом припинити насильство проти журналістів та співробітників ЗМІ.

Ще 15 осіб загинули внаслідок нещасних випадків під час виконання професійних обов’язків.

23-й щорічний список МФЖ показує, що найнебезпечнішими регіонами для журналістів у цьому році були Азійсько-Тихоокеанський регіон, де було вбито 31 журналіста (29% випадків), регіон Близького Сходу й арабські країни - 29 вбивств (27%) та Африка – 22 журналіста. На четвертій позиції - Латинська Америка, де було вбито 20 журналістів. У Європі минулого року загинули 3 працівники ЗМІ.

В цілому кількість вбивств журналістів зменшилася на 10% у порівнянні із попереднім роком.

Довготривала криза у Сирії призвела до того, що ця країна у 2013 році очолила список країн, найнебезпечніших для працівників медіа. Також дуже небезпечними країнами для журналістів були Філіппіни, Пакистан, Ірак та Індія.

Дані МФЖ також показують зростання рівня насильства проти жінок-журналістів. Цього року загинули шестеро жінок-журналістів, і в той же час багато інших стали жертвами сексуального насильства, залякування та дискримінації.

За статистикою МФЖ, багато журналістів зазнали цілеспрямованих нападів у зв’язку із професійною діяльністю та із явними намірами примусити їх замовчати. Тому викриття та оприлюднення таких випадків демонструє гостру потребу для всіх країн покращити рівень захисту прав і безпеки журналістів, а також покарати винних вчиненні насильства проти працівників засобів масової інформації.

МФЖ наголошує, що хоча кількість вбивств зменшилася, але рівень насильства, як і раніше, залишається неприйнятно високим, і перед урядами країн постає гостра необхідність захищати журналістів та забезпечити їх основоположне право на життя.

МФЖ закликає Філіппіни, Пакистан та Ірак вжити рішучих заходів, щоб зупинити насильство стосовно журналістів.

Крім того, Міжнародна федерація журналістів схвалює та вітає Резолюцію ООН про заснування Міжнародного дня за припинення безкарності за злочини проти журналістів, яку Генеральна Асамблея ООН прийняла 18 грудня 2013 року.

”Відповідно до Резолюції ООН про визнання 2 листопада як Міжнародного дня за припинення безкарності, ми наполегливо закликаємо країни в усьому світі вжити негайних заходів для забезпечення безпеки і свободи журналістів”, - сказав президент МФЖ Джим Бумела.