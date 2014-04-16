У мережі з'явилися раніше невідомі кадри окупації росіянами Криму

На відео тактичні схеми планових захоплень об'єктів на півострові підкріплені відеодоказами виконання. Багато кадрів узагалі вперше стали доступними. Адже оператор знімає зі сторони загарбників, чи не скрізь він у перших рядах поруч із озброєними військовими – так званими "зеленими чоловічками". Цей відеоролик є навчально-методичним посібником для сил спецназу із захоплення будівель без стрільби на ураження, передає ТСН.

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На відео можна побачити кадри захоплення будівлі Ради Міністрів Криму і закрите засідання Ради Міністрів автономії. У ролику показаний і штурм штабу та арсеналу командування ВМС України в Севастополі, запасного командного пункту угруповання Протиповітряної оборони України в Криму. На відео можна побачити кадри приміщень з бункера командування ППО України в Криму, які до недавнього часу були секретними. Також є кадри штурму і роззброєння гарнізону авіаційної бригади Збройних сил України на аеродромі в Бельбеку під Севастополем.

Найскандальніший момент відео - це захоплення казарм і роззброєння українських морських піхотинців у Феодосії. На кадрах видно, що в штурмі брали участь десятки озброєних людей і що морські піхотинці чинили опір. У нічному штурмі казарм брав участь вертоліт Мі-8, який висадив штурмовиків просто на плац частини. Крім того, російський спецназ захоплював активістів руху "Правий сектор" (так вказано на відео) в їхніх кримських квартирах.