Рада ухвалила постанову про використання пожертв на армію

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 народних депутатів.

Постановою передбачено, що обслуговування руху коштів, що надходять від фізичних та юридичних осіб на рахунок Міністерства оборони України як грошові благодійні пожертви для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних сил України, здійснюється Державною казначейською службою України з урахуванням таких особливостей: режим витрачання коштів (із застосуванням державних тендерів чи без такого режиму) встановлюється керівником Міністерства оборони України чи уповноваженою ним особою.

Крім того, платіжні доручення на витрачання коштів подаються Державною казначейською службою за підписом керівника Міністерства оборони України чи уповноваженої ним особи.

Читайте такожУкраїнці вже пожертвували армії 100 мільйонів гривень Також постановою передбачено з метою ефективного витрачання коштів та надання можливості громадськості здійснювати контроль за таким витрачанням Міністерство оборони України: щомісячно оприлюднює на своєму офіційному сайті інформацію про використані кошти із зазначенням загального обсягу витрачених грошей, вартості конкретних закупівель, їх обсягів за кожною позицією та головних якісних характеристик; щоквартально публікує на своєму офіційному сайті зведену інформацію щодо використаних коштів за напрямками (харчування, техніка, запасні частини, мастильні матеріали тощо).

Як повідомляв УНІАН, акція «Підтримай Українську армію» зі збору коштів від фізичних та юридичних осіб на потреби ЗСУ стартувала 15 березня.

За місяць проведення акції на рахунки Міноборони надійшло понад 100 млн грн.