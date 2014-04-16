В Україні заарештовано понад 20 офіцерів ГРУ РФ - Наливайченко
14:27, 16 квітня 2014Політика
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Глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко повідомив про арешт понад 20 офіцерів ГРУ Росії.
В Україні арестовално понад 20 офіцерів ГРУ РФ - Наливайченко
Про це заявив глава СБУ, виступаючи сьогодні на закритому засіданні Верховної Ради, передає LВ.ua з посиланням на джерела в парламенті.
Агентурна мережа, за словами глави СБУ, створювалася 2-3 роки. Українським силовикам вдалося заарештувати 23 кадрових офіцера Головного розвідувального управління Росії.
Наливайченко також зазначив, що щодня на телефон довіри СБУ надходить близько 600 дзвінків. Крім того, за відомостями голови СБУ, протестувальників, які вірять, що захищають країну від "майданівців", не багато, повідомляє LВ.ua.
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