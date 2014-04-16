СБУ затримала одного з лідерів луганських сепаратистів

Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина України «О», який за завданням російської спецслужби, 6-10 квітня організував масові заворушення у Луганськ, що супроводжувалися насильством, погромами, підпалами, захопленням адміністративних будівель.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник налагодив канал постачання зброї для учасників масових заворушень і надавав їм вказівки тероризувати місцевих мешканців та щодо способів протидії працівникам правоохоронних органів.

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Для отримання подальших інструкцій з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні зловмисник намагався виїхати до Російської Федерації для зустрічі зі своїм «куратором» «Стрєлком», відомим як кадровий співробітник ГРУ ГШ ЗС РФ Ігор Стрєлков.

10 квітня «О» було затримано. СБУ розпочато слідчі дії у рамках відповідного кримінального провадження.

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Як повідомляв УНІАН, 15 квітня СБУ повідомила, що встановила особу ватажка російської диверсійної групи, яка тероризує місцеве населення, захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію у східних областях України.

Ним виявився громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ генштабу збройних сил Росії Ігор Стрєлков.

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Встановлено, що на початку березня він прибув на територію Криму і координував захоплення російськими військовослужбовцями і представниками спецслужб РФ військових частин Збройних сил України, місцевих органів влади та управління автономії, викрадення військовослужбовців, активістів громадських організацій та інших громадян України й іноземців, які перебували у Криму.

Крім цього, Стрєлков вербує громадян України для подальшого використання в організації та проведенні підривних акцій на території нашої держави.

Диверсант особисто давав вказівку громадянам України «К» та «В» захопити та утримувати будівлю Харківської облдержадміністрації, військові частини та підрозділи правоохоронних органів з метою заволодіння зброєю в Луганській області.

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15 квітня СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом організації громадянином РФ Стрєлковим умисного вбивства та вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, проведенні диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних регіонів нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і зброю, яка знаходиться в управлінні.