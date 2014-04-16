У Німеччині підтримують АТО Києва у східних регіонах України - ЗМІ
17:43, 16 квітня 2014Політика
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Офіційний Берлін підтримав владу України у проведенні антитерористичної операції проти сепаратистів на сході країни.
У Німеччині підтримують АТО Києва на сході - ЗМІ / adelante.biz.ua
Заступник офіційного представника уряду ФРН Георг Штрайтер повідомив в середу, 16 квітня, що Київ не може нескінченно миритися з захопленням відділень міліції та інших об'єктів госінфраструктури озброєними особами, повідомляє Українська правда з посиланням Deutsche welle.Читайте такожРосія зриває чотиристоронні переговори в Женеві - МЗС
На думку Штрайтера, уряд в Україні досі поводив себе "дуже розумно і стримано".
При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається знайти спільне дипломатичне вирішення на майбутній чотиристоронньої зустрічі в Женеві 17 квітня.
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