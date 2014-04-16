У Німеччині підтримують АТО Києва у східних регіонах України - ЗМІ

Заступник офіційного представника уряду ФРН Георг Штрайтер повідомив в середу, 16 квітня, що Київ не може нескінченно миритися з захопленням відділень міліції та інших об'єктів госінфраструктури озброєними особами, повідомляє Українська правда з посиланням Deutsche welle.Читайте такожРосія зриває чотиристоронні переговори в Женеві - МЗС

На думку Штрайтера, уряд в Україні досі поводив себе "дуже розумно і стримано".

При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається знайти спільне дипломатичне вирішення на майбутній чотиристоронньої зустрічі в Женеві 17 квітня.