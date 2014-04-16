Німецький політик: Агресія РФ проти України - це агресія РФ проти цінностей ЄС

Агресія Росії проти України – це агресія Росії проти цінностей Євросоюзу, заявляє голова комітету у справах Європейського Союзу в Бундестагу Федеративної Республіки Німеччини Гунтер Кріхбаум (ХДС/ХСС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 15 квітня на прес-конференції в Донецьку, куди прибув із офіційним візитом у складі делегації депутатів Бундестагу ФРН.

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«Ми виступаємо за мирне розв’язання конфлікту. І агресія Росії проти України одночасно означає і агресію Росії проти цінностей Євросоюзу в цілому, а головними цінностями Євросоюзу є мир і свобода. Це те, що об'єднало весь Європейський Союз, це те, за що вийшли люди в Україні на вулицю», - сказав Кріхбаум.

При цьому він зазначив, що «30-40 тис. російських військ, які зараз перебувають на російсько-українському кордоні, свідчать, швидше, про те, що вони виведені туди не для захисту від України, а навпаки».

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Тому німецький парламентарій наголосив, що сьогодні «основною метою є збереження країни, збереження України» і розв’язання цього міжнародного конфлікту мирним шляхом.