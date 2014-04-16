Голова Донецької ПР виступає проти виходу області зі складу України

Про це заявив голова Донецької обласної організації Партії регіонів Микола Левченко, виступаючи сьогодні на надзвичайному з'їзді депутатів усіх рівнів Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, Левченко почав з'їзд з того, що оголосив хвилину мовчання за земляками, які загинули в результаті безладів минулими вихідними.

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Потім оголосив, що на з'їзді присутній 21 народних депутатів Партії регіонів, 109 депутатів обласної ради, а також депутати різних рівнів місцевих рад, всього більш як 3 тисячі делегатів.

Левченко відзначив, що на порядку денному сьогодні буде розглянуто одне питання - про суспільно-політичну ситуацію в країні та Донецькій області.

У своєму виступі він заявив, що сьогодні важкий період в історії України, розповів, що в лютому «національно-радикальні угруповання за допомогою зброї привели до влади в Києві вчорашню опозицію». За словами Левченка, Партія регіонів не змогла швидко на це відреагувати, і люди, «не дочекавшись швидких і рішучих дій від Партії регіонів, самі дали відсіч».

Кажучи про нинішню владу в Україні, Левченко сказав, що «вони з легкістю проковтнули Київ і велику частину центральної України, але подавилися південним сходом України».

Голова Донецької облорганізації Партії регіонів пояснив бездіяльність партії тим, що «ми були в глибокому політичному нокдауні», але зараз «міцно встали на ноги на політичній арені й готові вести бій, ми маємо захистити інтереси Донбасу».

При цьому Левченко наголосив, що ті, хто сьогодні хочуть виходу Донецької області з України, не розуміють, що це божевільний вчинок. За словами Левченка, вихід Донбасу з України - це як викинутися з вікна 10-го поверху, якщо не влаштовують умови ЖЕКу. На думку Левченка, виплигнути з вікна - це швидке вирішення проблеми, «але чи підстелить нам хтось соломки, чи ми зі всієї сили можемо гепнутись мордою об асфальт».

Він наголосив: «Якщо правила не влаштовують в цьому будинку, ми маємо залишитися в цьому будинку, і ми маємо примусити навести в ньому лад».

Після виступу Левченка почали виступати представники різних міст Донецької області, які також звинувачували чинну владу в неувазі до проблем Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 квітня озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України і захоплювати адміністративні будівлі.

14 квітня виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня "Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".