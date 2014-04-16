Сьогодні ПР проведе надзвичайний з’їзд депутатів Донбасу

Партія регіонів скликає на сьогодні, 16 квітня, надзвичайний з’їзд депутатів всіх рівнів Донецької області. Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної організації партії, передає Радіо Свобода.

«Вибрані прямим голосуванням жителями Донецької області депутати сільських, селищних, міських, районних, обласної ради та Верховної Ради України мають легітимні повноваження представляти територіальні громади Донецької області та є єдиними повноправними виразниками думки жителів Донеччини», – повідомили у прес-службі.

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З'їзд має об'єднати основні вимоги жителів регіону і висунути їх центральним органам влади.

«Це децентралізація влади: прямі вибори губернатора, розширення повноважень для регіону, в тому числі бюджетна автономія, а також державний статус російської мови. Наша мета – захистити інтереси Донбасу, запобігти розколу України і припинити подальше кровопролиття», – заявили у прес-службі.

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У вівторок голова Верховної Ради України, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов не виключив, що разом з президентськими виборами 25 травня може відбутися референдум щодо державного устрою України.