З'їзд депутатів усіх рівнів Донецької області від ПР проголосував за референдум 25 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Донецької обласної Партії регіонів Микола Левченко, зачитавши відповідну резолюцію з'їзду.

У резолюції було відзначено, що «саме депутатський корпус Донецької області має легітимні повноваження представляти свою територіальну громаду і є єдиним повноважним виразником думки жителів області».

У резолюції депутати з'їзду зажадали внесення змін до Конституції України, де «раз і назавжди буде закріплено за російською мовою статус державної і розподілені повноваження між центром і регіонами». Також необхідно у змінах Конституції узаконити прямі всенародні вибори голів обласних і районних рад, розпущення обласних і районних державних адміністрацій, розподіл податків між центром і регіонами, і все це відобразити в новому Бюджетному кодексі.Читайте такожДонецькі регіонали відмовилися від ідеї федералізації на користь посилення регіонів

Також зміни Конституції мають торкнутися автономної бюджетної політики в регіонах у рамках унітарної країни. У резолюції також наголошується, що всі рішення приймають шляхом референдуму і голосуванням у парламенті.

Також Левченко зачитав у резолюції заяву депутатів з'їзду про недопущення спроб збройного придушення мирних акцій в Україні та зняття кримінальної відповідальності на всіх етапах слідства стосовно учасників нинішніх мирних мітингів.

Крім того, зачитуючи резолюцію, Левченко закликав мітингувальників, які зайняли сьогодні адміністративні будівлі, скласти зброю і не піддавати небезпеці життя мирних громадян. Він наголосив, що також необхідно звільнити заблоковані адміністративні будівлі, перш за все для того, щоб була можливість нараховувати зарплати, пенсії та інші соціальні виплати всім, кому сьогодні необхідно.Читайте такожГолова Донецької ПР виступає проти виходу області зі складу України

На сам кінець резолюції депутати з'їзду закликали запобігти розколу країни і висловилися за Донбас без зброї й за єдину Україну.

Після з'їзду, народний депутат України Борис Колесніков, коментуючи пункти резолюції сказав, що сьогодні можна вирішити багато питань в парламенті і лише питання про статус російської мови необхідно виносити на референдум 25 травня.