Російських військ на сході України немає - Путін

"Нісенітниця це все - нема на на сході України ніяких російських підрозділів", - сказав він під час "Прямої лінії".

За його словами, там є тільки місцеві мешканці, і найкращим доказом цього є те, що вони "зняли маски".

Також Путін, відповідаючи на питання про "зелених чоловічків", визнав, що в Криму перебували російські війська, "щоб забезпечити вільне волевиявлення народу".

Раніше, 4 березня, Путін під час прес-конференції, присвяченої подіям в Україні, заявив, що озброєні люди в камуфляжній формі, які взяли під контроль низку об'єктів в Криму, є представниками «місцевих сил самооборони».