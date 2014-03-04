Путін заперечує причетність РФ до захоплення стратегічних об'єктів в Криму

Путін заявив, що в Києві учасників загонів самооборони, сформованих прихильниками нової влади, інструктори готували в Литві і в Польщі, звернувши увагу на хорошу технічну забезпеченість і організацію таких загонів. «Чому ви думаєте, що в Криму повинно бути гірше?» - сказав російський президент, підкресливши при цьому, що Росія не брала ніякої участі у підготовці загонів самооборони в Криму.

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Як пише Лента.ру раніше Путін заявляв, що не бачить необхідності введення російських військ у Крим чи інші регіони України в поточній ситуації. При цьому він, однак, зазначив, що «в крайньому випадку» такі дії не виключені.

Володимир Путін вперше виступає з публічними коментарями з приводу України з моменту відсторонення президента Віктора Януковича і переходу влади в країні під контроль опозиції.