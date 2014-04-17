Росія переведе в Крим військові кораблі з Новоросійська

"Із Новоросійська буде переведена частина флоту. У Криму дуже хороший потенціал з точки зору судноремонту та кораблебудівництва. Потенціал Криму в цьому напрямку простоює. Потрібен час. Але ми будемо рухатися в цьому напрямку", - сказав Путін, передає ТСН.

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Таким чином Кремль хоче посилити свій Чорноморський флот. Крім того, Володимир Путін заявив, що Росія вже зробила замовлення на одному з суднобудівних підприємств на 5 млрд рублів. Нагадаємо, Крим уже два місяці перебуває під окупацією Росії.