Сьогодні Путін проведе «пряму лінію» з росіянами, головне питання - Крим

Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін проведе «пряму лінію» з росіянами, під час якої відповідатиме на запитання громадян. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. За його словами, головною темою для обговорення буде кримське питання, повідомляє Радіо Свобода.

«Люди так і кажуть: спасибі вам за Крим! Багато хто також запитує, чим допомогти, висловлюють бажання взяти участь у зборі фінансових коштів на будівництво мосту через Керченську протоку. І такий ентузіазм очевидний в загальному обсязі звернень, що не може не радувати», – сказав Пєсков.

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На думку Пєскова, Путін також дасть оцінку санкцій проти Росії з боку Заходу.

«Не сумніваюся, що президент дасть вичерпну оцінку якимось санкційним рішенням, які ухвалювалися в європейських столицях і в США», – зазначив Пєсков.

Для Криму і Севастополя під час «прямої лінії» Путіна передбачили спеціальний номер +7-495-539-24-42.

Цьогорічна «пряма лінія» буде дванадцятою за рахунком. На адресу президента Росії вже надійшло близько 2 мільйонів запитань.