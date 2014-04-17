Росія перебуває в контакті з усіма кандидатами в президенти України – Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Ми в контакті з усіма», - сказав Путін і зазначив, що лідером гонки є Петро Порошенко. «Значна частина його бізнесу в Росії, він виробляє у нас цукерки й карамель, які багато хто спробував, навіть не знаючи, що господарем цього підприємства є пан Порошенко», - сказав Путін.Читайте такожПутін заявив, що Росія може не визнати вибори президента України 25 травня

Також він підкреслив, що особисто знає Юлію Тимошенко. «Вона хоч і закликає розстрілювати росіян із атомної зброї, думаю, що це було зроблено, скоріш за все, в ході емоційного зриву, але ми з нею знайомі», - сказав Путін і нагадав, що саме з Тимошенко підписував діючі газові контракти, які її соратники по партії «відмовляються виконувати».

«У нас свого часу з нею були достатньо добрі ділові відносини», - додав Путін.

При цьому він зазначив, що не знає особисто представників сходу України – Олега Царьова і Михайла Добкіна, але «в цілому ми представляємо, що це за люди й зрозуміло, працюватимемо з усіма».