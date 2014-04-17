Шульц закликав Кремль припинити підтримувати сепаратистів на сході України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Шульц заявив після переговорів з народним депутатом, кандидатом у президенти України Петром Порошенком в приміщенні Європейського парламенту.

"Російський уряд має повністю поважати територіальну цілісність України, утримуватися від будь-яких насильницьких дій проти України і не підтримувати сепаратистські сили в східних частинах України", - підкреслив Шульц.

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"Україна - суверенна країна, яка має цілковиту підтримку Європейського парламенту в захисті своєї територіальної цілісності, захисту своєї території, незалежності, своїх урядових установ. Ми повністю підтримуємо демократичні сили України, її легітимний уряд", - додав президент Європарламенту.

Порошенко заявив, що Україна нині переживає один з найтяжчих періодів своєї історії і подякував Європі за підтримку.

"Нині - один з найтяжчих періодів української історії. Україна нині перебуває під агресією - не лише здійснена окупація Криму як української території, а також здійснюється агресія проти двох регіонів України на сході, де російські спецслужби дестабілізують ситуацію", - сказав Порошенко.