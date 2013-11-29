Президент Європарламенту заявив, що розуміє причини відмови України від євроінтеграції

14:23, 29 листопада 2013
Політика
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Президент Європарламенту Мартін Шульц піддав сумніву можливість швидкого підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з Президентом України Віктором Януковичем, проте закликав Євросоюз не зачиняти двері для України

Мартин Шульц Янукович

Президент Європарламенту Мартін Шульц піддав сумніву можливість швидкого підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з Президентом України Віктором Януковичем, проте закликав Євросоюз не зачиняти двері для України.

В ексклюзивному інтерв'ю УНІАН після завершення саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі Шульц також закликав з розумінням поставитись до причин, які змусили Януковича відмовитись від підписання угоди у Вільнюсі.

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“Я не можу передбачити ситуацію, що угода буде підписана у найближчому майбутньому. Я був би дуже здивований, якби хтось хотів підписати угоду дуже швидко. Сьогодні була можливість це зробити, але є причини, чому цього не було зроблено”, - сказав Шульц.

“Україна має великі проблеми - фінансові, енергетичні, і перебуває під тиском, щоб ці проблеми терміново вирішити. ЄС не може і не буде частково вирішувати ці питання за Україну. Тому я розумію рішення, зроблене у Києві - не підписувати асоціацію”, - заявив Шульц.

“Я хочу звернутися до нас, європейців, не зачиняти двері в Європу для України”, - закликав Шульц.

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