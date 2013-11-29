Президент Європарламенту заявив, що розуміє причини відмови України від євроінтеграції

Президент Європарламенту Мартін Шульц піддав сумніву можливість швидкого підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з Президентом України Віктором Януковичем, проте закликав Євросоюз не зачиняти двері для України.

В ексклюзивному інтерв'ю УНІАН після завершення саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі Шульц також закликав з розумінням поставитись до причин, які змусили Януковича відмовитись від підписання угоди у Вільнюсі.

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“Я не можу передбачити ситуацію, що угода буде підписана у найближчому майбутньому. Я був би дуже здивований, якби хтось хотів підписати угоду дуже швидко. Сьогодні була можливість це зробити, але є причини, чому цього не було зроблено”, - сказав Шульц.

“Україна має великі проблеми - фінансові, енергетичні, і перебуває під тиском, щоб ці проблеми терміново вирішити. ЄС не може і не буде частково вирішувати ці питання за Україну. Тому я розумію рішення, зроблене у Києві - не підписувати асоціацію”, - заявив Шульц.

“Я хочу звернутися до нас, європейців, не зачиняти двері в Європу для України”, - закликав Шульц.