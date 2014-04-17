Анексію Криму підтримали європейські неонацисти та комуністи (документ)

На запит ТСН, українське МЗС надало перелік "міжнародних спостерігачів", яких допустили на півострів для роботи на так званому "референдумі". Нагадаємо, ОБСЄ та навіть міжпарламентська асамблея СНД своїх спостерігачів на кримський референдум не направила.

Але вже під час референдуму журналісти побачили серед "спостерігачів" відвертих фашистів.

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Зокрема, Белу Ковач, відому нападками на євреїв та циган, грека Ангуракіса, який має репутацію неосталініста, та інших.

Зараз українська влада вирішує питання, чи доцільно проводити 25 травня цього року разом із позачерговими виборами президента України референдум, на якому українцям запропонують визначитися щодо державного устрою країни. Проведення всеукраїнського референдуму разом з виборами 25 травня допоможе суттєво зекономити кошти.

Тим часом на Донеччині сепаратисти створюють ЦВК, яка повинна зайнятися організацією та проведенням незаконного референдуму, що планується провести 11 травня. Метою цього заходу є реалізація "кримського сценарію" на сході України.