Туск про Україну: Дуже важко сьогодні думати про оптимістичний сценарій

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сьогодні заявив глава польського уряду Дональд Туск в польському містечку Явожно.

Польський прем'єр розповів, що 16 квітня провів переговори з главою українського уряду Арсенієм Яценюком, главою Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу та прем'єр-міністром Канади Стівеном Гарпером.

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"З розмов однозначно можна зробити висновок, що найближчі кілька днів матимуть ключове значення та дуже важко сьогодні думати про оптимістичний сценарій. Будемо старатись спільно з моїми співрозмовниками та партнерами братися за ініціативи, завдяки яким, можливо, вдасться уникнути чорного сценарію", - заявив Туск, якого цитує РАР.

Глава уряду додав, що сьогодні також через виняткову ситуацію в Україні розмовлятиме вперше з президентом Білорусі Олександром Лукашенком та вчергове - з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Рассмусеном.

Він відзначив, що сьогодні надзвичайно важливо зберегти "порядок та безпеку" в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Женеві відбувається міжнародна зустріч у справі вирішення кризи в Україні, в якій, крім українців та росіян, беруть участь представники США та ЄС.

Західні держави вже ввели два етапи санкцій проти росіян, відповідальних за анексію Криму, та погрожують третім етапом, якщо Росія продовжить агресію проти України. Низка політиків та оглядачів закликають до економічної та фінансової блокади РФ так само, як проти Ірану.