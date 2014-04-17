Порошенко назвав три кроки, які має зробити Росія для деескалації конфлікту
Народний депутат, кандидат на пост президента України Петро Порошенко назвав три кроки, які має зробити Росія для деескалації конфлікту.
Про це він заявив сьогодні, перебуваючи у Страсбурзі, повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка.
«Перше - потрібно відкликати керованих зовнішніми силами диверсантів, які координують дії екстремістів і сепаратистів на сході України, дії яких призводять до людських втрат і ставлять під велику загрозу життя місцевих людей. Друге - відвести російські війська від українських кордонів, що буде сприяти зниженню напруги в регіоні. Третє – скасувати дозвіл Ради Федерації, Верхньої палати російського парламенту, на застосування військових сил РФ в Україні», - наголосив він.
Читайте такожПитання Конституції не може обговорюватися в Женеві – Порошенко
За словами Порошенка, прийняття цих трьох надзвичайно важливих рішень дозволить «напрацювати конкретні кроки, які будуть сприяти стабілізації ситуації, дозволять знизити напругу не лише на українсько-російському кордоні, а й в усьому регіоні і всій Європі».
Також Порошенко позитивно оцінив прийняття і зміст сьогоднішньої резолюції Європейського парламенту щодо України.
«Резолюція вимагає запровадження третьої хвилі санкцій проти РФ, що є надзвичайно важливим в час, коли під сумнів поставлено результативність перемовин в Женеві. Резолюція абсолютно жорстко вимагає консолідації усіх зусиль для підтримки України у безпековій сфері. Жорсткий характер резолюції Європейського парламенту і той факт, що тут було приділено стільки уваги Україні, свідчить про надзвичайну важливість нашої країни в широкому загальноєвропейському безпековому контексті», - зазначив він.
Також, за даними прес-служби, в розмовах з європейськими політиками у Страсбурзі Порошенко поставив «дуже принципове питання щодо безвізового режиму». За його словами, «після демонстрації значного прогресу з боку України, Європейський Союз активніше підтримує нас на цьому напрямку».