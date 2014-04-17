Порошенко назвав три кроки, які має зробити Росія для деескалації конфлікту

Про це він заявив сьогодні, перебуваючи у Страсбурзі, повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка.

«Перше - потрібно відкликати керованих зовнішніми силами диверсантів, які координують дії екстремістів і сепаратистів на сході України, дії яких призводять до людських втрат і ставлять під велику загрозу життя місцевих людей. Друге - відвести російські війська від українських кордонів, що буде сприяти зниженню напруги в регіоні. Третє – скасувати дозвіл Ради Федерації, Верхньої палати російського парламенту, на застосування військових сил РФ в Україні», - наголосив він.

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За словами Порошенка, прийняття цих трьох надзвичайно важливих рішень дозволить «напрацювати конкретні кроки, які будуть сприяти стабілізації ситуації, дозволять знизити напругу не лише на українсько-російському кордоні, а й в усьому регіоні і всій Європі».

Також Порошенко позитивно оцінив прийняття і зміст сьогоднішньої резолюції Європейського парламенту щодо України.

«Резолюція вимагає запровадження третьої хвилі санкцій проти РФ, що є надзвичайно важливим в час, коли під сумнів поставлено результативність перемовин в Женеві. Резолюція абсолютно жорстко вимагає консолідації усіх зусиль для підтримки України у безпековій сфері. Жорсткий характер резолюції Європейського парламенту і той факт, що тут було приділено стільки уваги Україні, свідчить про надзвичайну важливість нашої країни в широкому загальноєвропейському безпековому контексті», - зазначив він.

Також, за даними прес-служби, в розмовах з європейськими політиками у Страсбурзі Порошенко поставив «дуже принципове питання щодо безвізового режиму». За його словами, «після демонстрації значного прогресу з боку України, Європейський Союз активніше підтримує нас на цьому напрямку».