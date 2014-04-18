Аеропорт «Донецьк» працює в штатному режимі, озброєних сепаратистів у будівлі немає

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

Разом з тим, сьогодні на брифінгу після сесії міськради Донецький міський голова Олександр Лук’янченко розповів, що вчора до аеропорту приходили озброєні люди, які назвали себе представниками так званої «Донецької народної республіки», з ними велися переговори, і сьогодні ці переговори мали бути продовжені.Читайте такожПроросійські мітингувальники зайшли у міжнародний аеропорт "Донецьк"

«Вчора я тримав руку на пульсі з часу, коли близько 16.15 прийшли до аеропорту представники «Донецької народної республіки», їх було 115 чоловік. Переговори велися практично до 23-ї години. Потім протестувальники о 23.15 залишили будівлю аеропорту, і сьогодні вони мали о 10-й годині прийти до аеропорту набагато меншим складом, їх мало 10 чоловік залишитися і відновити переговори», - сказав мер.

Він припустив, що ця акція була викликана посиленням прикордонного контролю для чоловіків, які прибували до Донецька з Росії.

«Я думаю, що їхній прихід був викликаний тим, що прийнято тимчасове рішення прикордонною службою України ретельніше перевіряти рейси, які прибувають з Росії і особливо контролювати чоловіче населення віком від 16 до 60 років. Це у зв'язку з тим, що були випадки, коли люди, які прибували з того боку, приєднувалися до протестувальників і вирішували свої завдання», - пояснив Лук’янченко.