Держприкордонслужба обмежила в'їзд росіян до України в зв'язку з загрозою терактів

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Сергій Астахов.

За його словами, інформація щодо обмеження в'їзду росіян, яку розповсюдила російська авіакомпанія “Аерофлот”, не в повній мірі відповідає дійсності. Він пояснив, що немає якоїсь вичерпної категорії громадян, якій заборонено в будь-якому випадку в'їжджати до України.

“Однак є певні обмеження, які діють у зв'язку з тим, що є інформація про можливі теракти на території України. В зв'язку з цим на державному кордоні вживаються максимальні заходи безпеки щодо непропущення певних категорій громадян”, - підкреслив Астахов.

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Відповідаючи на запитання, чи дійсно в Україну заборонено в'їзд всім громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років, Астахов зазначив: “Скоріш за все, такі категорії громадян підпадають під категорію ризиків, і тому компанія “Аерофлот” перестрахувалася і рекомендує цій категорії громадян утриматися від поїздок в Україну”.

Також Астахов пояснив, кого офіцери Держприкордонслужби можуть не пустити в Україну: “Рішення про недопуск приймаються на пункті прикордонного контролю. Якщо особа, що перетинає кордон, доведе, що їй необхідно в'їхати в Україну і матиме для цього підтверджуючі документи, які відповідають чинному законодавству України, то таких людей ми пропускатимемо». «Але в умовах проведення антитерористичної операції бажано утриматись від якихось поїздок”, - додав Астахов.

Як повідомляв УНІАН, раніше у російській авіакомпанії «Аерофлот» заявили, що влада України заборонила в'їзд на територію країни всім громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

«Аерофлот» повідомляє пасажирам про жорсткі обмеження, накладені українською владою на в'їзд до країни. Відповідно до офіційного повідомлення, одержаного авіакомпанією, в перетинанні державного кордону України буде відмовлено всім громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років», - йдеться в повідомленні компанії.

Без підтверджувальних документів в'їзд буде дозволено тільки громадянам РФ, які прямують сім'ями з дітьми.