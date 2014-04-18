Бойовики зі Слов'янська виїхали у бік Артемівська - ЗМІ

Частина озброєних людей, які захопили Слов'янськ, виїхала у бік Артемівська. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на очевидця.

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У селі Парасковіївка поруч з Артемівськом на глибині більше 200 метрів розташований великий склад стрілецької зброї.